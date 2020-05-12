Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda 10 bin kişinin karantina süresi devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 24 TV'de gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

81 ilde çok güzel şartlarda donatılmış 700 bin öğrenciye ev sahipliği yapan yurtların olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızın geldiği nokta tüm yönleri itibarıyla güvenliğiyle, konforuyla bir otel zincirini aratmıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın vizyonuna müteşekkiriz." dedi.

Yurt dışından bu süreçte 700 bin kişi kapasiteli yurtlara an itibarıyla 70 bin vatandaşın geldiğini belirten Kasapoğlu, bunların yaklaşık 60 bininin evlerine gönderildiğini söyledi. Yaklaşım 10 bin kişinin halen yurtlarda olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bunlarında karantina süreleri dolunca evlerine gönderebilme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR, SANATÇILAR DA YURTLARDA KALIYOR"

Yurtlarda ülkemizde top koşturan futbolcularında olduğunu belirten Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkelerine giden futbolcuların dönüşleri oluyor. Zaman zaman sanatçılar, medya mensuplarımız, yurt dışında okuyan öğrencilerimiz oluyor. Ülkemizin dört bir yanında onları misafir etmek bizim içinde bir mutluluktur. Onların hatıraları, yurt günleri, karantina günlükleri şeklinde güzel mesajları geliyor. Bu anlamda bizler içinde bu karantina süreci önemlidir. Hem sağlık açısından hem psikolojinin yönetilmesi için zor bir süreç."

ACUN ILICALI VE EKİBİ KARANTİNA ALINACAK MI?

Acun Ilıcalı ve ekibinin karantinaya alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Bakan Kasapoğlu şu yanıtı verdi:

"Yurt dışından gelen vatandaşlarımıza yönelik çalışmayı İçişleri ve Dışişleri Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Listeler günbegün güncelleniyor. Acun Bey ve ekibiyle ilgili de bir durum var ama henüz netleştiği noktasında bir bilgi ulaşmadı. Tüm vatandaşlarımız ülkeye girişlerinde 14 gün yurtlarımızda karantina sürecini yaşıyorlar. O yüzden ilgili karar güncellenmediği durumda önümüzdeki günlerde gelen herkesi yurtlarımızda misafir edeceğiz."

BURSLAR VE KREDİLERİN DURDURULMASI SÖZ KONUSU MU?

"Yurtların sahibi gençler ve öğrencilerdir" diyen Kasapoğlu, yurtlarını, yurt dışında okuyan öğrencilere ve vatandaşlara açtıkları için onlarla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Burslar ve kredilerle ilgili, Başkan Erdoğan'ın hassasiyet gösterdiğini söyleyen Kasapoğlu, "Bu zorlu süreçte bursların, kredilerin durdurulmasını değil, bilakis daha erken ödeme yönünde nasıl gayret gösteririz çabası içindeyiz." dedi.