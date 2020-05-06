Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.