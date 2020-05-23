Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4311
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina kapsamında yurtlarda kimse kalmadı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:07 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina kapsamında yurtlarda kimse kalmadı

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina kapsamında yurtlarda kimse kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.


Bakan Akar: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina kapsamında yurtlarda kimse kalmadı
Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı
Bekçilerin Ankara'da bir aileye karşı aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin açıklama
Reklam
İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladı

İHH, İdlib kırsalında 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanlar şehirlere indi

Geri dönüşü olmayan anlar