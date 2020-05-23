Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina kapsamında yurtlarda kimse kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.