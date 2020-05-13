Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaş karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki bakanlık yurtlarında halen 9 bin 647 vatandaşın misafir edildiğini, 62 bin 593 vatandaşı ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni bilgileri paylaştı.

Koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir iş birliği bulunduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. 76 ildeki yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini tamamlayan 62 bin 593 vatandaşın evlerine uğurlandığının bilgisini veren Kasapoğlu, bakanlık yurtlarının bugüne kadar yurt dışından gelen 72 bin 240 vatandaşa ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca son 24 saatte 971 vatandaşın daha yurtlara giriş yaptığını belirtti.