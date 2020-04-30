Bakan Kasapoğlu: 34 bin 452 vatandaş evlerine uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesinde önemli merkezlerden olmayı sürdürüyor. Yurtlarda yürütülen koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgın ile mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak kovid19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurtdışından gelen 29 bin 284 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 34 bin 452 vatandaşın karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirterek, şöyle konuştu;

"Bir başka gurur ve sevinç kaynağımız da yurtlarımızda kalan vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler… Vatandaşlarımızın dile getirdiği memnuniyet mesajları, bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu süreci atlattığımızda, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurladıktan sonra, yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle yurtlarını, yuvalarını tekrar emanet edeceğiz."