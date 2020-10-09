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  • Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı
09 Ekim 2020 Cuma 18:04 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı
DHA

Mardin'de temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konvoyu kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar tedavileri için ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Destek Şube Müdürü Çetin Aslan'ın makam aracı, Dargeçit'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

DHA'da yer alan habere göre, kazada Aslan ile şoförü yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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