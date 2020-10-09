Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı

Mardin'deki temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Destek Şube Müdürü Çetin Aslan'ın makam aracı, Dargeçit'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

DHA'da yer alan habere göre, kazada Aslan ile şoförü yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.