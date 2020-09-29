29 Eylül 2020 Salı 12:15 | Son Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet paketi açıklaması: İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize vereceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) tanıtımını yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen lansmanda konuşuyor. Bakan Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planı Lansmanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Salgın sürecinin başlangıcından itibaren internet kullanımı arttığını belirten Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar,
Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı Proje Süreçleri ve 2020-2023 Eylem Planını hazırladık. Titiz çalışma kapsamında ülkemizin mevcut durum analizini yaptık