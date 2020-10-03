Bakan Karaismailoğlu'ndan Metro Hattı açıklaması: Nisan sonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu “Kağıthane - İstanbul Havalimanı arası Nisan 2021’de, Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılacak” dedi.

Gayrettepe -İstanbul Havalimanı metrosunun birçok açıdan rekorların projesi olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Ülkemizde ilk defa on adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanıldı. Projemiz Türkiye’nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Türkiye7nin en hızla metro araçları da burada kullanılacak. Türkiye’de metro araçlarının hız limiti 80 kilometre ancak bu hat saatte 120 kilometre hız yapacak şekilde projelendirildi” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu "İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

