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  3. Bakan Karaismailoğlu'ndan 'dijital farkındalık' paylaşımı
10 Haziran 2020 Çarşamba 23:10 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında büyük bir başarı kaydettiğini belirterek, “4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birçok alanda dünyanın öncü ülkeleri arasında yerini alan güçlü Türkiye’nin siber güvenlik alanında da yerini alabilmesi ve siber güvenlik ekosistemini daha da geliştirmesi için ülkemizin ufkunu genişletmeye vatan savunması ruhuyla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, uzaktan erişimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatın bir parçası olduğunu, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik altyapısının öneminin bir kez daha öne çıktığını vurguladı.

Vatandaşların fikir özgürlüğü, demokrasi, hukuksallık bağlamında güvenliğini, siber vatanın güvenliğini sağlamak ve Dijital Türkiye hedefine ulaşma önündeki engelleri kaldırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız.

Birçok alanda dünyanın öncü ülkeleri arasında yerini alan güçlü Türkiye’nin siber güvenlik alanında da yerini alabilmesi ve siber güvenlik ekosistemini daha da geliştirmesi için ülkemizin ufkunu genişletmeye vatan savunması ruhuyla devam ediyoruz."

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