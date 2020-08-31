Bakan Karaismailoğlu'ndan Dereli'de gece mesaisi

Giresun'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 4 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli İlçesi yeni görünümüne kavuşuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım altyapısının kentte normale dönmesi için gece mesailerine de devam ediyor.

Giresun'un tüm ilçelerinde hummalı çalışmalar sürerken, Dereli'deki Celal Müdür Caddesi çamur ve balçıktan temizlendi. İlçe merkezindeki yolları asfaltlama çalışması gece saatlerinde de Karayolları ekiplerince aralıksız sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koordinasyon toplantısının ardından Giresun'un Dereli İlçesi’ne geçerek asfalt çalışmalarını gece de yakından takip etti.

Bakan Karaismailoğlu, Dereli'de hayatı normale döndürmek için çalışmaların devam edeceğini, Giresun'un eskisinden daha iyi şartlara Devlet eliyle kavuşacağını söyledi.