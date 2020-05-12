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  3. Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Başakşehir Şehir Hastanesi' paylaşımı

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Başakşehir Şehir Hastanesi' paylaşımı

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Başakşehir Şehir Hastanesi' paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Halkımızın sağlığa erişimi için Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını, söz verdiğimiz gibi üstün çaba ve emeklerin sonucunda bitiriyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 Mayıs'ta açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Hastanenin 20 Mayıs'ta açılacağını hatırlatan Bakan Karailmailoğlu "Halkımızın sağlığa erişimi için Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını, söz verdiğimiz gibi üstün çaba ve emeklerin sonucunda bitiriyoruz. Şehir Hastanemizin 20 Mayıs'ta açılması ile birlikte, bağlantı yollarımız da halkımızın hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.


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