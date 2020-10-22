Bakan Karaismailoğlu: Tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşebileceği bir sistem kuruyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tutuklularla ilgili açıklamalarda bulundu. Akıllı teknolojilerin hapishanelere kadar indiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalaet Bakanlığı ile hapishanelerde dijitalleşme yönünde çalışmalar yaptığını belirtti.

Dijitalleşmenin yeni başlamadığının altını çizen Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Birlikte önemli bir programımız vardı. Akıllı teknolojilerin, dijital sistemlerin hapishanelere kadar indiğini göreceğiz. Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık. Artık tutuklular yakınlarıyla yüz yüze görüşebilecekler. Onlar bulundukları yerde daha sınırlı imkanlarla ulaşabildikleri kantin ihtiyacı olsun, dilekçe ihtiyacı olsun talepleri ile ilgili bir yazılım gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom ve Ulaştırma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının hizmetine veriyoruz. Bu da dijital dönüşümde nereye geldiğimizin çok önemli göstergesi."