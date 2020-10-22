  • $7,9447
  • 9,4025
  • 486.882
  • 1199.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Karaismailoğlu: Tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşebileceği bir sistem kuruyoruz
22 Ekim 2020 Perşembe 15:20 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu: Tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşebileceği bir sistem kuruyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşebileceği bir sistem kuruyoruz
DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşebilmelerini sağlayacak bir sistem kurmaya başladıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tutuklularla ilgili açıklamalarda bulundu. Akıllı teknolojilerin hapishanelere kadar indiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalaet Bakanlığı ile hapishanelerde dijitalleşme yönünde çalışmalar yaptığını belirtti.

Dijitalleşmenin yeni başlamadığının altını çizen Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Birlikte önemli bir programımız vardı. Akıllı teknolojilerin, dijital sistemlerin hapishanelere kadar indiğini göreceğiz. Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık. Artık tutuklular yakınlarıyla yüz yüze görüşebilecekler. Onlar bulundukları yerde daha sınırlı imkanlarla ulaşabildikleri kantin ihtiyacı olsun, dilekçe ihtiyacı olsun talepleri ile ilgili bir yazılım gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom ve Ulaştırma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının hizmetine veriyoruz. Bu da dijital dönüşümde nereye geldiğimizin çok önemli göstergesi."

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

Zeki Gümüş ile Rastgele

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı

Doğu Anadolu'da çaylar engellilerin ürettiği karton bardaklardan içilecek

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.