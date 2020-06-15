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  3. Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:20 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi

Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu milli elektrikli trenin 30 Ağustos tarihinde raylarla buluşacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli tren için tarih verdi.

Bakan Karaismailoğlu, 30 Ağustos 2020'de ray ve deneme sürüşlerinin ardından yıl sonunda ulaşmadan halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız.
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Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
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