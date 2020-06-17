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  3. İç hat uçuşlarında 940 bin 648 yolcuya hizmet verildi
17 Haziran 2020 Çarşamba 14:24 | Son Güncelleme:

İç hat uçuşlarında 940 bin 648 yolcuya hizmet verildi

İç hat uçuşlarında 940 bin 648 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu corona virüste 'kontrollü normalleşme' sonrası havacılık trafiğini açıkladı. Karaismailoğlu, "15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti." dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti.

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