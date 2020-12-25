Bakan Karaismailoğlu, İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafına yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programına katıldı.

Karaismailoğlu, şantiyesi etrafındaki köpeklerin soğuktan ve yağıştan korunması amacıyla yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi.

13 Kasım'da Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyemizde söz vermiştik, hayvan dostlarımızı kışta ayazda evsiz bırakmayacağız diye...



Şimdi Edirne'deyiz ve barınaklarımız çoğalmaya, canlarımız ısınmaya devam ediyor...



Dostluk #UlaşıncaBaşlar�� pic.twitter.com/nX91XVCUOJ