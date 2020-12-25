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  • Bakan Karaismailoğlu, İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafına yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi
25 Aralık 2020 Cuma 22:36 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu, İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafına yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi

Bakan Karaismailoğlu, İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafına yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafındaki köpeklerin soğuktan ve yağıştan korunması amacıyla yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programına katıldı.

Karaismailoğlu, şantiyesi etrafındaki köpeklerin soğuktan ve yağıştan korunması amacıyla yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi.

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