25 Aralık 2020 Cuma 22:36 | Son Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu, İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafına yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının şantiyesi etrafındaki köpeklerin soğuktan ve yağıştan korunması amacıyla yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programına katıldı.
Karaismailoğlu, şantiyesi etrafındaki köpeklerin soğuktan ve yağıştan korunması amacıyla yaptırılan kulübelerdeki köpekleri sevdi.
13 Kasım'da Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyemizde söz vermiştik, hayvan dostlarımızı kışta ayazda evsiz bırakmayacağız diye...— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) December 25, 2020
Şimdi Edirne'deyiz ve barınaklarımız çoğalmaya, canlarımız ısınmaya devam ediyor...
Dostluk #UlaşıncaBaşlar�� pic.twitter.com/nX91XVCUOJ