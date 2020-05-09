Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İlk yurt içi yük treni Marmaray'ı kullanarak Çorlu'ya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam tarihi anlara şahitlik ettik. İlk yurt içi yük treni Marmaray’ı kullanarak Çorlu'ya ulaştı. 17 yıldır yaptığımız devrim niteliğindeki işler, ülkemizin lojistik merkezi olma hedefleri bu yıl da hız kesmeden devam edecek."