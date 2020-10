Bakan Karaismailoğlu: Bu vatanın her karış toprağında huzurun sağlanması için ant içtik

Bakan Karaismailoğlu, "Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik. Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük." dedi.

AA'da yer alan habere göre, çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Akbıyık ile bir süre görüşen Karaismailoğlu, ardından esnafı ziyaret etti, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 82 milyonun kardeşliğini, barışını hedef alan, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan dış mihrakların karşılarına her gün farklı bir surette çıktığını söyledi.

Söz konusu mihrakların tüm çabalarının ülkeyi ve insanları, ekonomik krizlerle fakirleştikleri, enflasyon karşısında ezildikleri, türlü kargaşanın yaşandığı günlere döndürmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, ülkenin enerjisinin, gücünün, kaynaklarının terörle mücadeleye harcanmasının istendiğini vurguladı.

"OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ"

Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradenin etki altına alınmaya çalışıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, hedef saptırarak, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, kolladığını, gerçek sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Türkiye'yi dünyaya farklı şekilde yansıtmaya çalışarak terörü aklama, gerçek suçlu ve sorumluyu saptırma çabası içindeler." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu toprakların ve milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net gördüklerini, yakından takip ettiklerini, ülkenin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik. Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük. İnsanımızın refaha, işe, aşa, yola, köprüye, suya, elektriğe, eğitim imkanlarına kavuşması için el ele verdik. Hep birlikte çalışıp, başaracağız. Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri, halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Ayağı toprağa basan, millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp, millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği, istediği oluyor. Başımızda her daim haktan yana olan, vicdanın sesi olan, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkenin bileğini kimse bükemez. İnşa edilen her yol, okul, hastane, köprü ya da açılan her fabrika bu zalimlere indirilen tokattır."

"HAVALİMANI SAYIMIZI 56'YA YÜKSELTTİK"

Türkiye'yi vatan sathında yollarla, köprülerle, tünellerle birbirine bağlarken aslında dünya ile sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bağları da güçlendirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bazı kesimlerin sadece hayal dediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladıklarını anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, dev prestij projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardıklarını, geçit vermeyen dağları tünellerle aştıklarını, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 18 yılda 525 kilometreye, 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini aktardı.

Hakkari'nin ulaşım altyapısının gelişmesi için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve 4 milyar 355 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003'te sadece 1 kilometre bölünmüş yolu olan Hakkari'ye 18 senede 95 kilometre yeni bölünmüş yol inşa ettik. Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova-Esendere yolu, Şemdinli-Alan yolu, Yüksekova Çevre Yolu gibi proje tutarı 5 milyar 114 milyon lira olan 16 ayrı kara yolu projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2015'te açılışını gerçekleştirdiğimiz Selahaddin Eyyubi Havalimanı ile Hakkarili kardeşlerimizi layık olduğu yere, göklere taşıdık. Bu havalimanının yapımını engellemek için çok saldırı gerçekleştirildi. İstiyorlardı ki Hakkarili kardeşim buraya sıkışsın kalsın. Havalimanının inşasını engellemeye çalışmak Hakkari’ye ve burada yaşayanlara en büyük ihanetti. Ama biz korkmadık, tehditlere kulak asmadık. Bu havalimanı Hakkarili kardeşime lazımdı. Hamdolsun biz havalimanını tamamladık ve Hakkarili vatandaşlarımızın hizmetine verdik. 2015'te 20 bin olan yolcu trafiği de 2019'da 180 binin üzerine çıktı."

"HİZMETLERİMİZİ, HAYALLERİMİZİ ANLATACAĞIZ"

"Hakkari'nin aşılmaz denen dağlarını aşıyorsak, yıllarca yol yapılmayan köylerine yol götürüyorsak, içme suyu olmayan köylerini içme suyuna kavuşturuyorsak, okullarını yapıyorsak halkımızın gönlünü abat etmek içindir." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız, ne eksiğiniz varsa onu da gidereceğiz. 18 yıl boyunca bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bu noktada iş size düşüyor. Halkımıza anlatacağız. Projelerimizi, onlar için kurduğumuz büyük hayalleri, çocuklarımız, gençlerimiz için hazırladığımız imkanları hiç durmadan anlatacağız. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ekonomik açıdan kalkınmanın kıvılcımı olduğunu anlatacağız. Her bir metre yolun, inen her bir uçağın, her bir köprünün zaman içinde nasıl işe, üretime, fabrikaya, üniversiteye dönüşeceğini anlatacağız.

Çünkü, sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. Bir partinin genel merkezinin başarısı il ve ilçelerdeki teşkilatların başarısına bağlıdır. İl ve ilçelerdeki parti teşkilatları, vücudumuzun her milimetrekaresine ulaşan, hayatiyet taşıyan damarları gibidir. Genel merkezde üretilen fikirler toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşınıyor. Burada yaptığınız her bir çalışma, vatanımızın bekası, insanımızın refahı yolunda kutsal birer vazifedir. Biliyorum, sizler her türlü iklim şartlarında, olumlu, olumsuz fiziksel şartlarda gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bu irade sizlerde var. Bu inanç sizlerde var. Allah'ın izniyle tek vatan, tek devlet olarak şanlı bayrağımız altında dünya durdukça biz de dimdik ayaktayız."

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Şehir Geçişi şantiyesini ziyaret ederek, Hakkari-Van kara yolunda sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.