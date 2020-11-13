13 Kasım 2020 Cuma 15:21 | Son Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Tüm şantiyelere hayvan barınağı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'deki tüm şantiyelere hayvan barınağı yapılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki tüm şantiyelere hayvan barınağı yapılacağını duyurdu.
Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyemizi ziyarete geldiğimizde gözlerinin içi gülen bu dostumuz karşıladı bizi.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 13, 2020
Biz de ona, Türkiye'deki tüm şantiyelere hayvan barınağı yapma sözü verdik.
Önümüz kış, hepimizin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var���� pic.twitter.com/hVFqiW86DL
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyemizi ziyarete geldiğimizde gözlerinin içi gülen bu dostumuz karşıladı bizi. Biz de ona, Türkiye'deki tüm şantiyelere hayvan barınağı yapma sözü verdik. Önümüz kış, hepimizin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var"