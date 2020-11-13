Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Tüm şantiyelere hayvan barınağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki tüm şantiyelere hayvan barınağı yapılacağını duyurdu.

Kırık Barajı Varyant Yolu şantiyemizi ziyarete geldiğimizde gözlerinin içi gülen bu dostumuz karşıladı bizi.



Biz de ona, Türkiye'deki tüm şantiyelere hayvan barınağı yapma sözü verdik.



Önümüz kış, hepimizin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var���� pic.twitter.com/hVFqiW86DL