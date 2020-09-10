Bakan Karaismailoğlu: 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık

Diyarbakır'da yapılmakta olan ve devam eden projelerinin şantiyelerini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgede şu anda devam etmekte 9 projelerinin olduklarını belirterek, "Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız. Bundan sonra gelen talepleri ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni projelerimizi planlayacağız." dedi.

"DİYARBAKIR HALKINA HEDİYE EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." dedi.

Diyarbakır’da son 18 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. 2003 yılında Diyarbakır genelinde sadece 40 kilometre bölünmüş yol vardı. Şuanda 444 kilometre Diyarbakır genelinde bölünmüş yol var. Yani nereden nereye oranlarını da siz hesaplayın. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var."