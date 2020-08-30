Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Karaimailoğlu: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında
30 Ağustos 2020 Pazar 14:55 | Son Güncelleme:

Bakan Karaimailoğlu: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında

Bakan Karaimailoğlu: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketi sonrası zarar gören bölgelerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek, ""Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karaismailoğlu, 22 Ağustos'taki sel felaketinin yaşandığı Giresun'da çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki faaliyetleri yerinde denetleyen Karaismailoğlu, şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımları da planlıyor.

Bakanlığının uhdesindeki tüm çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi'nin çizgi çekimi çalışmalarını yerinde takip etti.

Kentte hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle sürdürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında." dedi.

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Uzaktan eğitim yarın başlıyor
İnanılır gibi değil: Helallik istedikten sonra öldürdü
Daireler çizip siren çaldılar! Meis'ten izlediler
SETA, Türkiye'nin enerji arama faliyetlerini değerlendirdi: Keşif, Türkiye için bir milat
Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'
Komandolardan 30 Ağustos'a özel klip

Komandolardan 30 Ağustos'a özel klip

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor

Aşure Günü eve ne alınmalı?

Aşure Günü eve ne alınmalı?

Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte 99 y

Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte 99 yıl önceki Yunan zülmünün belgeleri