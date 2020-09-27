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27 Eylül 2020 Pazar 13:55 | Son Güncelleme:

Bakan Hulusi Akar ile Azeri mevkidaşı Hasanov telefonda görüştü

Bakan Hulusi Akar ile Azeri mevkidaşı Hasanov telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

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