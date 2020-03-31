Bakan Gül'den son dakika infaz düzenlemesi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağına dair, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz." dedi.

"Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 azaldı"

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Gül, "Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı." diye konuştu.

Gül, adli tatile ilişkin, "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

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