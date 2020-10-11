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  • Bakan Gül'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Daima yanlarında olacağız
11 Ekim 2020 Pazar 12:31 | Son Güncelleme:

Bakan Gül'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Daima yanlarında olacağız

Bakan Gül'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Daima yanlarında olacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Gül, "Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerinde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Gül, "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz." dedi.

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