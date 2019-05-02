Bakan Gül'den 'Adalet Akademisi' paylaşımı

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden ve daha güçlü bir vizyonla kurulan Türkiye Adalet Akademisi ülkemize, milletimize, adalet teşkilatına ve hakim-savcı adaylarına hayırlı olsun. Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

(AA)