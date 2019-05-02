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Bakan Gül'den 'Adalet Akademisi' paylaşımı

Bakan Gül'den 'Adalet Akademisi' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisinin, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedeflerine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden ve daha güçlü bir vizyonla kurulan Türkiye Adalet Akademisi ülkemize, milletimize, adalet teşkilatına ve hakim-savcı adaylarına hayırlı olsun. Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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