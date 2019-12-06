Bakan Gül'den 'açık cezaevi' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka." dedi.

"BU CANİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır."

"AÇIK CEZAEVİ KONUSU TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Bakan Gül "(Açık cezaevi) Bu konu parlamentonun takdirinde olarak değerlendirilebilir. Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmiş bir durum değildir. Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiseleri de tekrar gözden geçirmek, daha iyileştirmek, bu konuda ne gibi düzenleme olacak... Hem idari, hem de yasal olarak neler yapılabilir, bu konu elbette çalışılacak." dedi.

(AA)