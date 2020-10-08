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08 Ekim 2020 Perşembe 10:42 | Son Güncelleme:

Bakan Gül: Yargının "pardon" deme lüksü yok

Bakan Gül: Yargının "pardon" deme lüksü yok

Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. (Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez." dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." diye konuştu. 

Adalet Bakanı Gül: "(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez."

Ayrıntılar geliyor...

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