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  3. Bakan Gül: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır
12 Haziran 2020 Cuma 16:04 | Son Güncelleme:

Bakan Gül: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

Bakan Gül: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." açıklamasında bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu belirtti.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.

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