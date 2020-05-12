Bakan Gül tarih verdi: Tüm uygulamalar yumuşatılacak

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Türkiye dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık yeni normal var.

Gerek koordinasyon toplantılarımız ve tüm görüşmeler ortak değeri bulmaya yöneliktir.

Akıl, güç, el birliği ile bu beklentileri karşılamak hepimizin görevidir.

"BAYRAMDAN SONRA TÜM UYGULAMALAR YUMUŞATILACAKTIR"

Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.

İçinde bulunduğumuz adalet idealimiz hiçbir zaman durmadı, değişmedi.

Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz.

Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır.

Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır.

Bilim Kurulu'nun önerileriyle normalleşme adımları atılacak.

Noterler ve Adli Tıp normal çalışma düzenine geçti.

16 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir. 80 ton kolonya, 2500 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan üretilmiştir."