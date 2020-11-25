25 Kasım 2020 Çarşamba 10:31 | Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Gül: Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." dedi.
Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.