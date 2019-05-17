Bakan Gül: Elebaşının avukat yasağı kaldırıldı

Görüşmenin ardından Bakan Gül, terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi konusunda şunları kaydetti: “Hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesi kanunu bir haktır. İnfaz kanunumuz hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlemiştir. Bu hakkın ihlali ya da belli bir güvenlik riskinin olması gibi hallerde sınırlanabileceğini yine düzenlemiştir. Elebaşı hakkında daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı, görüşme imkanı getirildi.” Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin yaptığı temaslar hakkında Gül, “İstanbul, Diyarbakır, Silivri, Şanlıurfa cezaevlerine gidildi, İmralı’ya da gidildi. İlgili şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Daha önceki ziyarete göre olumlu gelişmeler olduğunu da ifade ettiler. Biz de takipçisiyiz" dedi.