Bakan Fahrettin Koca'dan aşılama açıklaması: Zorunlu değil, HES'e işlenecek

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de pozitif vaka sayısının 1.5 milyonu geçtiğini söyledi. Çin’den ilk etapta 50 milyon doz aşı alınacağını kaydeden Koca, aşının zorunlu olmasının düşünülmediğini ifade etti. İşte Koca’nın açıklamaları:

VAKA SAYISI 1.5 MİLYON: Test sayımız 20 milyonu buldu, pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı. Bunların 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik.

BEŞ KAT ARTTI: Nisan ayındaki zirveye göre vaka sayısında 5 kattan fazla artış var vefatlarda da %55 artış söz konusu.

8 İLDE DÜŞÜŞ BAŞLADI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te vaka artışı düşmeye başladı. Ancak yatan hasta ve yoğun bakım doluluk oranlarımız devam ediyor. İzmir, Hatay, Adana, Ordu ve Samsun’da ise vaka sayılarında artış sürüyor.

KISITLAMALAR KAÇINILMAZDI: Mesai sürelerinin kısaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirlerin uygulanması ertelenemez hale geldi.

50 MİLYON DOZ AŞI: Önümüzdeki birkaç gün içinde Çin’den gelecek inaktif virüs aşısının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecek. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.

YERLİ AŞI: Yerli bilim aşılarımızdan en önemli aşımızın faz-1 çalışmalarımız tamamlanmak üzere, nisan ayında faz-3 çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz.

HES KODUNA İŞLENECEK: “Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. 14-21 günlük periyotlarda 2 doz halinde vatandaşımızı ikna ederek yaygın yapma hedefindeyiz. Aşı yapılan kişiyi HES koduna, e-nabız’a işleceğiz. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek. Aşının, 18 yaş altı, gebeler ve muhtemelen son 4-6 ay içerisinde hastalık geçirmiş olanlar haricindeki kişilere yapılmasını planlıyoruz.”

YILBAŞINDA KISITLAMA: Yılbaşıyla ilgili, yılbaşı gecesi dahil olmak üzere kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek hafta sonuçların ve salgının seyri belirleyecek.

SAĞLIKÇILAR 216 KAYIP VERDİ: 1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanımızın yüzde 10’u virüse yakalandı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı ise 216 kişi oldu.

29 TEMMUZ’DAN İTİBAREN VAKALAR YAYINLANACAK



Türkiye’de dün 204 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 712 yeni vakaya rastlanırken, hasta sayısı 6213, ağır hasta sayısı 5901 oldu. Virüs 217 kişinin ölümüne neden oldu, 5846 kişinin ise tedavisi tamamlandı. Test çalışma süresinin 9 saate indirildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10 Aralık’tan itibaren 29 Temmuz’dan bugüne kadar olan vaka sayılarının da toplu bir şekilde tabloda vereceğiz” dedi.

İBB’Yİ ÖLÜM BELGESİ İLE YALANLADI



“Her enfeksiyonu, ateşi, zatürresi olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor. Vefat eden bir hastamız. Ölüm şekli: Bulaşıcı hastalık. Ölüm nedeni: Septisemi, kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR’ı negatif. Bu Kovid mi?”

BİLGİ KİRLİLİĞİ KOVİD KADAR TEHLİKELİ



11 Aralık’ta Türkiye’ye gelmesi planan Çin aşısıyla birlikte yapılması veya yapılmaması yönündeki tartışmalara Türk bilim insanları ‘bilgi kirliliği’ uyarısı yaptı. Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşının her zaman insanlığın çıkarına olduğunu ve bugüne kadar birçok ölümcül hastalığın aşılanmayla bittiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

İLK AŞIDAN OLACAĞIM



“Hemen herkesin yakınında aktif hasta var. Bir anda koronavirüse çok iyi geldiğine inanılan ve bilimsellikle alakası olmayan uygulamalar yayılmaya başladı. Doktor olmamasına rağmen koronavirüsle ilgili hemen herkes kendince yorum yapıyor, yanlış bilgiler veriyor. Vakalarla birlikte hurafeler de arttı. Bilgi kirliliği şu an aşı çalışmalarında da sürüyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile saygın ve alan uzmanı hekimlerin önerileri, kuşkusuz en güvenilir kaynak olacaktır. Ben de bir sağlık çalışanı olarak ilk gelen aşıdan olacağım.”

ASLA İTİBAR ETMEYİN



Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz acil serviste elini tutarak “Ben ölecek miyim?” diyen insanların arasında görev yaptığını dile getirerek şöyle konuştu: “Aşıda çok ümit verici gelişmeler kapımızda ve bu büyük bir nimet. Hangi yöntemle üretilmiş olursa olsun etkinliği ve güvenilirliği ortaya konmuş her aşı bizim için değerlidir.”

KORUMA 2. DOZDAN 10 GÜN SONRA



Prof. Dr. İsmail Balık, aşı uygulamalarının sonuçlarının önümüzdeki günlerde çıkacağını belirterek şöyle uyardı: “Kitlesel aşılamalarda elinizdeki aşı yüzde 60-70 civarında etkili olsa bile bu aşı kullanılmaya değerdir. Gönüllülerde pozitif vaka görüldüğü iddialarının nedeni şu; aşı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor. Bu süreden daha önce virüsle karşılaşmışsa bu kişiler enfeksiyon almış olabilirler.”