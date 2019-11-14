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  3. Bakan Ersoy: Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek

Bakan Ersoy: Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek

Bakan Ersoy: Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" 

AA


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