16 Kasım 2020 Pazartesi 00:11 | Son Güncelleme:
Bakan Ersoy açıkladı: Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından, İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy paylaşımında, "Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili, "Ata yadigârımız Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren durumunu yakından takip ettiğimiz, ata yadigârımız Vaniköy Camii talimatlarınız doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.