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  • Bakan Dönmez'den Kanuni paylaşımı: Hedefimiz yeni keşifler yeni müjdeler
19 Ekim 2020 Pazartesi 18:58 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den Kanuni paylaşımı: Hedefimiz yeni keşifler yeni müjdeler

Bakan Dönmez'den Kanuni paylaşımı: Hedefimiz yeni keşifler yeni müjdeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı twitter'dan Kanuni sondaj gemisi hakkında paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan Kanuni sondaj gemisi, kule sökümünün ardından İstanbul Boğazı'nı geçip, Karadeniz'e açılacak.

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