22 Ekim 2020 Perşembe 16:27 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.
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