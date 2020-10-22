Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.

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