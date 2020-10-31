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  • Bakan Dönmez'den deprem bölgesi için elektrik ve doğal gaz açıklaması: Süratle tamamlanacak
31 Ekim 2020 Cumartesi 00:39 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den deprem bölgesi için elektrik ve doğal gaz açıklaması: Süratle tamamlanacak

Bakan Dönmez'den deprem bölgesi için elektrik ve doğal gaz açıklaması: Süratle tamamlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki şiddetli depremin ardından hanelerde kesintiye uğrayan elektrik ve doğal gaz hakkında açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen hanelerin elektrik ve doğal gaz sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı." açıklamalarında bulundu.

Hanelerde elektrik kesintisi olanlara hakkında konuşan Dönmez, "An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek." dedi.

Bakan Dönmez, "Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</

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