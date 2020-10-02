02 Ekim 2020 Cuma 09:29 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez'den BM'nin tescil kararına ilişkin açıklama: "Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, meşru Libya hükümeti ile imzalanan deniz sınırı anlaşmasının BM tarafından tescil edildiğini belirterek, "Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile meşru Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını tescil ettiğini belirtti.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz."
Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 2, 2020
Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı.
Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz. https://t.co/w35PoAXKsV