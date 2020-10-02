Bakan Dönmez'den BM'nin tescil kararına ilişkin açıklama: "Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile meşru Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını tescil ettiğini belirtti.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz."