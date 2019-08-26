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Bakan Dönmez: Türkiye haklı davasından asla geri dönmeyecek

Bakan Dönmez: Türkiye haklı davasından asla geri dönmeyecek

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir vurgusu yaparak "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satışbaşları şu şekilde;

Tarihi misyonuz ve enerji stratejimiz millîliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz Tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye petrollerine verdiği ruhsat aramalarına gerek KKTC'nin Türkiye petrollerine verdiği ruhsat alanlarında bu aramalara devam edeceğiz.

Sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız. Vatandaşımıza kesintisiz arz anlayışımızla teknolojinin son imkanlarımızı ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Doğalgaz depolarımızın en büyüğü Tuz Gölü yer altı doğalgaz depolama genişletme tesislerinin temelini attık.

2023'teki ihtiyaçlarımızın hepsini depolarımızdan karşılıyor olacağız.

Türkiye'nin enerji arz sorununu tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Vanalar kapatılacak mı tartışmalar da tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu...

Aynı zamanda kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması adına da son yıllarda önemli hamlelerde bulunduk. TANAP'ın ilk fazını devreye aldık. İnşallah ikinci kısmı Yunanistan'a kadar olan kısmı bu sene sonuna kadar devreye almış olacağız.

Türkiye'nin nükleer enerjinin en büyük somut adımı Akkuyu'nun temelini atmış olduk. 2023 yılında inşallah nükleerden enerji üreten ülkeler sınıfına girmiş olacağız. Nükleer, geleceğin teknolojilerine açılan bir kapı ve bu kapının kilidi Türkiye'nin elinde olacak inşallah."

 

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