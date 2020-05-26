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  3. Bakan Dönmez duyurdu: Yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırıldı
26 Mayıs 2020 Salı 12:58 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez duyurdu: Yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırıldı

Bakan Dönmez duyurdu: Yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırıldı

Son Dakika Haberleri.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, enerji alanındaki yatırımların olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi konusunda yeni bir rekor kırıldığını söyleyerek elektrik üretiminin yüzde 90'ının bu kaynaklardan sağlandığını vurguladı.

Dönmez, 24 Mayıs'taki elektrik üretiminin yüzde 44'e yakınının hidrolik, yüzde 16,5'inin yerli kömür ve yüzde 14,5'ini de rüzgar kaynaklarından elde edildiğini kaydetti.

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