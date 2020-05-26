Bakan Dönmez duyurdu: Yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, enerji alanındaki yatırımların olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi konusunda yeni bir rekor kırıldığını söyleyerek elektrik üretiminin yüzde 90'ının bu kaynaklardan sağlandığını vurguladı.

Dönmez, 24 Mayıs'taki elektrik üretiminin yüzde 44'e yakınının hidrolik, yüzde 16,5'inin yerli kömür ve yüzde 14,5'ini de rüzgar kaynaklarından elde edildiğini kaydetti.