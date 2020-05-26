Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7383
  • 7,407
  • 371.061
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu'nun yazdığı makale büyük yankı buldu
26 Mayıs 2020 Salı 21:43 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'nun yazdığı makale büyük yankı buldu

Bakan Çavuşoğlu'nun yazdığı makale büyük yankı buldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Afrika Günü" makalesi kıta basınında geniş yer buldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Afrika Günü dolayısıyla kaleme aldığı "Afrika'yla Birlik Şimdi Her Zamankinden Daha Gerekli" başlıklı makale, başta Senegal olmak üzere kıta basınında geniş yer buldu.

Çavuşoğlu'nun, Afrika'nın birlik içinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üstesinden geleceğine inancını vurguladığı makale, Senegal'in ana akım medyalarından Le Soleil, Dakaractu dahil birçok basın organında yayımlandı.

Çad, Gine, Benin, Mali dahil birçok ülkenin gazete ve internet basın organları da makaleye yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, dünkü makalesinde, "Afrika'nın, yalnız kendi halkının refahına değil, önümüzdeki yılların dünya düzenine de büyük katkı sağlayacağına, Türkiye-Afrika ortaklığının da, dayanışmanın daha fazla önem kazanacağı salgın sonrası yeni düzende örnek gösterileceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullanarak Kovid-19 salgınının dünyanın her yerinde ortaya çıkardığı olağanüstü koşulların, bu yıl Afrika Günü'nün simgelediği dayanışmayı daha da anlamlı kıldığını vurguladı.

Tüm Afrikalıların Afrika Günü'nü kutlayan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin salgın hastalıklarla mücadele konusundaki deneyimleri sayesinde Kovid-19 için gerekli önlemleri zamanlıca aldığını kaydederek, Türkiye'nin dost Afrika ülkelerinden gelen ve gelecek yardım taleplerine imkanlar ölçüsünde ve en kısa sürede yanıt vermeye çalıştığını ifade etti.


Bakan Çavuşoğlu'nun yazdığı makale büyük yankı buldu
Mehmetçik tank ve uçaksavarlarla nefes kesti... Tam isabetle vuruldu
Galatasaray'a Onyekeru'dan kötü haber
Türk uçağı Çad'a ulaştı
Fatih, 29 Mayıs'ta Karadeniz seferi için harekete geçecek
Manisa'da kısıtlama günü sokakta davul çalıp oynadılar... 11 kişiye ceza kesildi

Manisa'da kısıtlama günü sokakta davul çalıp oynadılar... 11 kişiye ceza kesildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni kareler ortaya çıktı! İşte Yassıada'da yaşananlar...

Cuma namazıyla açılacaklar! Hummalı çalışmalar başladı