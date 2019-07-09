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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Nikos Dendias'ı telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Dendias'ı telefonla arayarak kutladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Dendias'ı tebrik etmiş, "Uzun yıllar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, iş birliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.

Başbakanlık görevini bugün selefi Aleksis Çipras'tan devralan Kiriakos Miçotakis'in kabinesinde, Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias getirildi.

(AA)

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