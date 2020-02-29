Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana çok sert mülteci yanıtı! 'Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın!'
Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Türkiye-Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan mültecileri gaz bombalarıyla karşıladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik uluslararası hukuk çıkışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert yanıt geldi.
Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından sınıra akın eden binlerce Suriyeli'ye, Yunan makamları gaz bombalarıyla karşılık verdi.
Sınırdaki karmaşa devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik uluslararası hukuk çıkışında bulunmuştu. Dendias'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 29, 2020
Çavuşoğlu, Twitter'dan verdiği yanıttı şu ifadeleri kullandı:
Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar.Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var!