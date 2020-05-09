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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ve Hollandalı mevkidaşı Blok ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(AA)


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