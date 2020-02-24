Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,137
  • 6,643
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye mesajları için teşekkür

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye mesajları için teşekkür

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye mesajları için teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere yönelik yayımladıkları taziye mesajları dolayısıyla Yunanistan, Letonya, Litvanya Dışişleri Bakanları ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekiline teşekkür etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'ın, sosyal medya hesabı Twitter'dan depremde hayatını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar dileyen mesajlar yayımlandı.

Kendisinin de etiketlendiği mesajlara Bakan Çavuşoğlu da yine Twitter'dan cevap vererek teşekkürlerini bildirdi.


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´dan Van depremi açıklaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fenerbahçe-Galatasaray

Koronavirüs'ün küresel ekonomik büyümeye etkisi olur mu?