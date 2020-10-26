Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması: İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." açıklamasında bulundu.

ALİYEV'İN F-16 AÇIKLAMASI

Azerbaycan hangi çözümü isterse, o çözüme destek veririz.