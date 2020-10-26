26 Ekim 2020 Pazartesi 19:36 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan tatbikat açıklaması: İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." açıklamalarında bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." açıklamasında bulundu.
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