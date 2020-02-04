Bakan Çavuşoğlu'ndan sert çıkış: Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Son günlerde İdlib'de ciddi gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor. Özellikle komşumuz Rusya ile çaba sarf ediyoruz. Lavrov'la görüştüm. Bir an önce kalıcı ateşkes saglamak ve kalıcı siyasi çözüm istiyoruz. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz.''