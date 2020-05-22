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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a başsağlığı
22 Mayıs 2020 Cuma 16:12 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a başsağlığı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "kardeş Pakistan’da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan vatandaşlarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Pakistan’ın acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.


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