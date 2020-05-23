Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız