Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4299
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:04 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Bakan Akar: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina kapsamında yurtlarda kimse kalmadı
Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı
Reklam
Kışı Eber Gölü'nde geçiren flamingolar güzellikleriyle ilgi çekiyor

Kışı Eber Gölü'nde geçiren flamingolar güzellikleriyle ilgi çekiyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bayram günü burçları neler bekliyor? İşte 24 Mayıs burç yorumları

İlk ziyaret için kahraman şehitlerimize koştular... O detay dikkat çekti!