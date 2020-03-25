Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi aileleri. Normal uçuşlarımız yok ama kargo uçuşları var. Gereken desteği veriyoruz.

Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti.

Vizesi geçmiş vatandaşlara karşı farklı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyoruz.

Corona ile ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 çağrı alıyoruz.

Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayınız. Bizler size hizmet etmek için başkonsolosluklar büyükelçilikler açıyoruz.

"17 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİK"

Bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla (İspanya, İtalya...) neler yapmamız gerektiğine dair konuşmalarımız oldu. Bugüne kadar 17 üleye tıbbi malzeme gönderdik.