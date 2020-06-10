10 Haziran 2020 Çarşamba 17:44 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu plan tüm umutları yok edecektir
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına tepki göstererek, "Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz"
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